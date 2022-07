Luego de que se confirmara la muerte de Joaquín Coronel, el hincha de Luján de 18 años que había sido baleado el domingo en el tórax durante un enfrentamiento ocurrido en inmediaciones del estadio Municipal de Luján mientras se disputaba el clásico entre ese equipo y Leandro N. Alem, Javier, su papá, habló en Crónica HD este lunes y dio a conocer distintos detalles sobre la vida del joven.

"Fue algo planificado. Hubo infiltrados porque no podía haber visitantes. No entiendo cómo una camiseta puede causar esto”, declaró el padre del chico fallecido en el Hospital de Luján, lugar al que había sido trasladado en estado crítico tras los enfrentamientos.

De acuerdo a distintas fuentes consultadas, todo se inició minutos antes del partido, cuando la hinchada de Luján estaba en inmediaciones de la esquina de Francia y Pellegrini, de esa ciudad, mientras que la de Alem se disponía a ingresar por el acceso de Colón y Pellegrini.

En esas circunstancias,. Tras ello, integrantes de ambas hinchadas se enfrentaron en las afueras del estadio, mientras la Policía intentaba separarlas.En total, siete personas resultaron baleadas, todas del club Luján. Entre ellas estaba Coronel,“Mi pareja me muestra un video y me dice que era Joaquín. Ahí salí corriendo al hospital. Cuando llegué lo estaban operando. La operación duró casi cuatro horas, cuando salió lo llevaron a terapia y los médicos me dijeron que la bala le comprometió los intestinos, el páncreas…”, aseguró Javier.El hombre recordó que luego de unas horas, los médicos le adelantaron que su hijo estaba muy comprometido y que podía estar afectado neurológicamente. “Pensé que podía salir”, alcanzó a decir entre lágrimas el hombre en diálogo con C5N.

Javier aseguró que Joaquín “era un chico que le gustaba ir a ver a (equipo de fútbol) Luján” y que “le arrebataron la vida de la nada”.y se trabaja en el análisis de cámaras de seguridad y testimonios con el fin de individualizar a los autores y terminar de cuantificar los daños producidos y demás heridos en el marco del enfrentamiento.La causa está a cargo de la Unidad Funcional 10 de Mercedes, que dirige la fiscal. A raíz de los hechos de violencia, el encuentro entre ambos equipos en la cuarta fecha del torneo Clausura de la Primera C fue suspendido por el árbitroa los 14 minutos del primer tiempo, cuando igualaban sin tantos.