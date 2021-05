En la madrugada del sábado, al menos seis delincuentes robaron dos casas en el barrio de Abasto ( La Plata). La peculiaridad del caso es se hicieron pasar por oficiales de policía y que lograron huir con casi 2 millones de pesos en efectivo.

A las 2:30 am cayó la primera propiedad. Según los dueños, primero envenenaron a los perros y luego entraron violentamente. Una vez adentro, ataron a toda la familia a punta de pistola y amenazaron con cortarle la mano a un pequeño de 3 años.

“Escuché ruidos y no alcancé a levantarme cuando me agarraron y me ataron con alambre. A mi hijo de 3 años lo amenazaron con cortarle la mano. Nos pedían la plata y nos decían que si no se la dábamos se iban a llevar a mis hijos”, coment. Imar Cazón Chabez (32), quintero que fue víctima de los delincuentes. Además, comentó que sufrió un importante corte en el cuero cabelludo producto de un culatazo.

Una vez realizado el primer asalto pasaron a la casa lindera, dónde también entraron por la fuerza y golpearon a los habitantes.

Según indicaron las fuentes, de esta primera casa lograron llevarse Ford Fiesta, electrodomésticos y dinero en efectivo.

Una vez realizado el primer asalto pasaron a la casa lindera, dónde también entraron por la fuerza y golpearon a los habitantes. “Me dieron con la culata del arma en la cabeza. Me pegaron patadas por todo el cuerpo. Cuando les dije que estaba embarazada, uno de ellos les dijo que pararan de pegarme”, contó Rocío Bengochea (22). Según esta última víctima, los ladrones se llevaron “los ahorros” de su suegra y la “recaudación del trabajo”.

.

De esta última propiedad se llevaron: una suma cercana a los 2 millones de pesos y una camioneta Chevrolet S10 color gris, que la familia utilizaba para trabajar.

¿El bótín final? Un Ford Fiesta, un Chevrolet s10, electrodomésticos y casi 2.000.000 pesos. La fiscal encargada del caso, Cecilia Corfield, caratuló el hecho como “robo agravado” y aclaró que ya están buscando a los autores de sendos robos.