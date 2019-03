En el partido bonaerense bonaerense de Morón, un joven fuera de sí golpeó a su mujer, Florencia de 19 años, cuando esta tenía al bebé de ambos en brazos, y amenazó a los vecinos con un escopeta.



La situación se registró en la calle Fernández Moreno al 800, donde varias personas del barrio, aun conmocionadas por el hecho, revelaron que viven con miedo por el accionar de esta violenta persona identificada como Alejo Martín Piallo, de 19 años, al tiempo que en la red social Facebook publicaron un video donde se ve la impactante situación.



Todo comenzó en horas del mediodía de este martes, cuando una mujer llamada Evelyn volvió a su casa, luego de hacer las compras, y vio a su vecina - una joven madre con su hijo en brazos- golpeada, con la boca ensangrentada y pidiendo a los gritos por favor que la rescaten.



Ante la consulta manifestó que amenazó a su vecino: "Porque él se metió en mi casa, ah no sé, querer sacarme a mi señora porque vio que estabamos forcejeando. Nada más. ¿Y en casa ajena como te vas a meter?".Más tarde, reveló que su mujer tenía la boca lastimada "por el forcejeo con el chabón cuando la quiso sacar. Yo la tironeé para que se quede acá y se me fue la mano y le pegue a ella. Nada más".Cuando el cronista le preguntó por las armas dijo: "No tengo ni de juguete. Te lo juro por mi vida. Tengo dos nenes, como voy a andar con eso. ¿Estás loco?".Por otra parte, manifestó que los dichos de los vecinos sobre la violencia y gritos que se viven en su casa: "Es mi señora criando a mis hijos. ¿Entendés? .. ¡Ponete una zapatilla!, ¡Cambiate el pañal! y todas esas cosas. Sabes hace cuanto que no nos peleamos. Esta es la primera vez en este año".Luego y sonriendo reveló que la policía le dijo "que no trate de hacer quilombo. Nada más. Y yo me parto bien por ahora"."Yo me entere del video estando laburando. Viene mi gerente y me muestra el celular diciendome ´mirá dónde estás´", respondió ante que pasó tras la publicación de las citadas imágenes.En medio de esta entrevista, apareció en escena el vecino denunciante y quién filmó los violentos hechos para "desmentir lo que está diciendo el muchacho, porque yo a la casa". En esos momentos, Alejo comenzó a discutir con la pareja del hombre que ahora hablaba ante las cámaras y nuevamente enfurecido le dijo: "Yo no quiero arreglar nada con él. Eh pará que quieren una disputa... bueno apaguemos las cámaras".Acto seguido el denunciante reveló: "Él le estaba pegando a la mujer en la vereda. Mi mujer fue testigo. Yo no quería hablar con las cámaras. La verdad que no quiero que el vecino sufra esta exposición" y luego se mujer agregó: "No pensamos que se iba a viralizar y que iba a llegar a tanto. Ahora de repente hay amenazas y no queremos que él salga lastimado, pero queremos ayudarlo". "Tampoco queremos salir lastimado nosotros", dijo luego la pareja. "Ella no se anima a hacer la denuncia pero está desesperada, su hijo recibió un golpe en la cabeza y él mismo lo admitió", concluyeron según su denuncia." Es la segunda vez que yo me cruzó con el vecino por esta discusión, la primera no fue por golpes sino porque estaban discutiendo", dijo el denunciante al tiempo que recordó que Florencia "por miedo y cariño nunca lo denuncia en la Fiscalía"."Tengo miedo", dijo la vecina que rescató a la chica y agregó entre lágrimas: "Acá en el barrio no es el único caso y no puedo ser cómplice de eso. Quedarme callada o ser un vecino más que mira porque acá somos un montón y nadie hace nada".Luego, la pareja reveló que tras la publicación recibieron diferentes mensajes ofreciendo trabajo y asistencia para Alejo, quien le dijo a este matrimonio: "Por lo que hicieron yo perdí el trabajo".Minutos después, el joven denunciado habló nuevamente con, pero esta vez con el programa Chiche 2019, conducido por