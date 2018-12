Un usuario de la red social Twitter publicó una grabación que muestra cómo una amiga sufrió un intento de secuestro en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de una vivienda dejan en evidencia cuando dos sujetos en moto interceptan a una chica, que recibe golpes por parte de uno de los malvivientes y luego pretende agarrarla para llevársela. Inmediatamente, la víctima se resiste, cae al suelo y el violento opta por escapar.

"Hoy le tocó a una amiga, en la puerta de mi casa, Calle LONARDI, ENTRE MONTES Y DANS REY! Barrio la curva, florencio varela. Se fueron en un FZ NEGRO para el lado de solano. DIFUNDIR, POR FAVOR!", posteó el muchacho.

La chica del vídeo soy yo. No me robaron, no me agarraron, me pegaron y apuraron, pero yo grité y pelee, lo que pude. Salió una vecina, hizo sonar la alarma vecinal y por eso se fueron.

Lo único que me sale decir es: chicas GRITEN, y traten de no andar solas. https://t.co/koVZzixOJm — Jimena (@JimeenaAraujo) 2 de diciembre de 2018 Más tarde, la víctima siguió el hilo de la conversación y destacó: "La chica del vídeo soy yo. No me robaron, no me agarraron, me pegaron y apuraron, pero yo grité y pelee, lo que pude. Salió una vecina, hizo sonar la alarma vecinal y por eso se fueron. Lo único que me sale decir es: chicas GRITEN, y traten de no andar solas".

"Yo estoy bien porque me escucharon gritar y no hicieron oídos sordos. POR FAVOR, SI VEN UNA SITUACIÓN SIMILAR O IGUAL, HAGAN ALGO, NO SE QUEDEN MIRANDO. BASTA DE HACER DE CUENTA QUE NO VIERON NADA, QUE NO ESCUCHARON NADA, NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS", aconsejó la damnificada.