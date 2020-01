Un nuevo video en el que se puede observar otra batalla campal en Villa Gesell, que tuvo lugar a metros de lugar donde asesinaron a Fernando Báez Sosa, se viralizó a través de las redes sociales.

Las imágenes, registradas el último 25 de diciembre a las 6.30 horas, fueron difundidas estos últimos días. En ellas se ve la confrontación entre varios sujetos y un vehículo Ford Ka de color gris.

.

Personal policial recibió un llamado al 911, que dio cuenta de una pelea en calle Paseo 106 y avenida 3, por lo que los oficiales Ruth Vallejos y Sebastián Uglanica se dirigieron hacia el lugar. Sin embargo, cuando llegaron, no advirtieron ninguna alteración en la vía pública. Posteriormente, los uniformados Leandro Blazisa y Andrea Ríos hallaron el vehículo detenido en paseo 107 y avenida 1.

A bordo del rodado se encontraban dos hombres en aparente estado de ebriedad, quienes manifestaron que momentos previos tuvieron una pelea dentro del local bailable Dixie, ubicado en paseo 106 y avenida 3, y que al salir de este, la pelea continuó en vía pública. Y les explicaron que ellos tuvieron que subirse al vehículo para poder escapar del lugar.

El auto presentaba una rotura de vidrio lateral trasera. Los sujetos, que no presentaban lesiones violencia, fueron invitados a radicar la denuncia, pero no tuvieron intenciones de hacerla. Hasta el momento, no se registró ninguna denuncia sobre el hecho en cuestión.