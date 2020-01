En medio de la conmoción por el asesinato a golpes de Fernando Báez Sosa (19), se conoció otro violento episodio que tuvo lugar a la salida de un boliche en las calles de Villa Gesell. El hecho quedó registrado en un video y se viralizó a través de Instagram.

De acuerdo con una de las víctimas, las imágenes son del último 8 de enero y se puede confirmar que es una grabación reciente debido a la cartelería que muestra los shows en el teatro Plaza Gesell (el tributo a Queen y Alfredo Silva).

.

En el video se observa cómo los jóvenes se agreden físicamente, entre piñas y patadas, se gritan e insultan. Sin embargo, muchos filmaron y nadie intervino.

.

"No conozco a los que me estaban pegando", informó en diálogo a la prensa Matías (24), uno de los jóvenes agredidos. "Yo me llegué a cubrir, pero Fernando no (en referencia al asesinato ocurrido el último sábado). Con la violencia no se soluciona nada. Nosotros tomamos alcohol en el boliche, pero no hicimos nada", agregó.

Este caso se suma también a otro recientemente viralizado en inmediaciones de un local bailable de Gesell. Se trata de una batalla campal, en la que un auto fue atacado a piedrazos.