El ministerio de Seguridad prometió a través de Crónica HD proteger a Camila, la joven de 17 años que fue abusada sexualmente por tres jóvenes que la metieron engañada en una casa rodante en Berazategui, luego de que la víctima denunciara en vivo que no recibió una respuesta favorable por parte de la policía. El caso fue primicia de cronica.com.ar.

"Fui a la Comisaría 1 de Berazategui y no me querían hacer la denuncia porque no me creían. Incluso, dijeron que lo que me había pasado era algo normal, común. Estaban desinteresados en lo que me había pasado, no les importó en ningún momento", dijo.

Agregó: "Luego de insistir, me tomaron la denuncia con pocos datos. Aporté los nombres y apellidos de los agresores pero solo escribieron sus nombres. Conseguí con mi familia las direcciones de los acusados pero no investigaron, no los demoraron, no hicieron nada. Estoy totalmente vulnerable".

Tras hacer la acusación pública contra la policía local, el ministerio de Seguridad se comunicó con Crónica y prometió: "comunicarse a la brevedad con la víctima para brindarle toda la ayuda que necesita".

La víctima fue abusada por tres jóvenes que la metieron engañada en una casa rosante, a la altura de la calle 144, entre 11 y 12. Mientras los acusados siguen gozando de su libertad, la víctima busca recomponerse y seguir adelante con sus cortos 17 años y su gran entereza.