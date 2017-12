El hombre permanece detenido.

El agente penitenciario Facundo Solís mató a su ex esposa Mariela Noguera de un disparo con su pistola reglamentaria–una 9 milímetros– en la vivienda de la víctima situada en la calle Monseñor Zaspe al 4100, barrio santafesino Alfonso. Luego de cometer el asesinato, se dirigió a la casa de los familiares de la fallecida para continuar con la masacre.

El suboficial del Servicio Penitenciario integrante del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP) fue a la casa de los parientes de su ex esposa y asesinó a su ex suegra de unos 70 años, a su ex cuñada y a su ex hijastra de 20 años. Además, mató al que era el nuevo novio de la víctima. Para concluir, hirió de bala al hijo de su ex cuñada, quien permanece en el Hospital Cullen.

Tras el sangriento episodio, la policía logró detener al asesino.

Policías rodearon la vivienda.

Se desplegó un fuerte operativo de seguridad.