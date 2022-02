Gustavo Martínez fue el fiel compañero de vida del empresario Ricardo Fort, no sólo en los cuatro años en los que estuvieron en pareja, sino hasta el último día de vida del chocolatero, siendo su mano derecha y persona de mayor confianza. Tanto es así, que Fort firmó una tutela para que Gustavo Martínez quedara a cargo de los chicos si a él le sucedía algo.

Tras el hallazgo del cuerpo del personal trainer en el patio del edificio donde vivía, fue Felipe Fort quien brindó las primeras declaraciones y aseguró que su tutor estaba deprimido y que había amenazado con tirarse del balcón, razón por la cual los investigadores se encuentran tras esa línea, bajo la carátula de "averiguación de causal de muerte".

Tras su muerte ocurrida este miércoles luego de caer de un piso 21 de su edificio en el barrio porteño de Belgrano, volvieron a salir a la luz materiales televisivos donde Martínez contó algunas escenas cotidianas de su vida con Felipe y Martha, hijos del mediático y a quienes tuteló hasta sus últimos días.

En 2017, Martínez fue invitado nada más ni nada menos que a la mesa de Mirtha Legrand, en donde recordó sus días más felices junto a Ricardo Fort y cómo fue comunicarle a los chicos que su padre había fallecido, en 2013: “Llamé a la psicóloga de Feli y le dije ¿cómo manejo esto? Y me dijo ‘sólo con la verdad’. ¿Y cómo se despiden? le pregunté, y me dijo ‘como se despiden todos’", relató, emocionado.

Y continuó: "Yo fui primero a Felipe, lo senté en la cama de mi cuarto junto a Marthita al lado, la llamé a Marisa, su niñera, para que me ayude y le dije te tengo que contar algo”. Y me dijo ‘“ya sé lo que me vas a contar”. “¿Qué creés que te voy a contar?”, le pregunté, y me respondió. “Que papá falleció”, expresó con lágrimas en los ojos.

Además, refirió que en ese mismo momento Marthita se largó a llorar junto a Marisa expresando desgarradoras palabras: “Qué lástima que papá no tuvo tiempo para querernos más”. “Fue un momento muy duro", recordó.

Fue el mismo Ricardo Fort quien, antes de su muerte, decidió que el personal trainer sea el encargado de la tutela de Martha y Felipe. Incluso, la familia estuvo de acuerdo en todo momento.

En la mesa de Mirtha, Martínez también recordó su infancia y reconoció que fue muy dura: “Tenía una madre enferma sin cura y por eso me propuse que los chicos tengan la mejor infancia del mundo. Me propuse hacerlo y creo que lo estoy haciendo”.

“No salgo a ningún lado sin ellos. Son lo que más quiero. La que me da más trabajo es Marthita porque es igual al padre. Felipe es un santo, vago en la escuela pero le sacás el teléfono y anda", expresó sobre su intimidad con los jóvenes.

Ricardo Fort decidió antes de morir que Gustavo Martínez sería el tutor de sus hijos Martha y Felipe Fort (ámbito.com).

Siguiendo con su vida cotidiana como tutor, contó: "Me ocupo de que vayan al colegio, de su rendimiento, de la comida. No me ocupo de la plata: hay un defensor de menores y un abogado. Trabajo cuando ellos tienen actividades. Marisa, su niñera, tiene una tarjeta de crédito para los gastos de la casa. Ha tenido logros importantísimos con los chicos".