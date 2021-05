Este jueves se dará a conocer el veredicto del juicio que se le sigue a un hombre acusado del femicidio de su amante embarazada, una joven de 21 años asesinada de un balazo en el abdomen en Ingeniero Budge. La audiencia está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Lomas de Zamora, que juzga a Ángel Eduardo Andrada (30) por el crimen de Carolina Ledesma (21), ocurrido en 2019.

Fuentes judiciales informaron que el fiscal de juicio, Andrés Santos Procopio, pidió que el hombre sea condenado a prisión perpetua por el delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género", es decir por femicidio.



En tanto, la defensa de Andrada solicitó al TOC 2 que sea encuadrado como un "homicidio culposo", ya que consideró que el disparo había sido "accidental". Si bien el acusado que llegó detenido al debate no declaró ante los jueces, en sus "últimas palabras" repitió lo que dijo en la etapa de instrucción respecto a que no la quiso matar y, tras pedir "perdón", aseguró que no es un "asesino".

.

"Entendemos que la perpetua podría empezar a saldar un poco el daño que ha causado el femicidio de Caro, que no va a volver y su ausencia no va a ser reemplazada, pero el hecho de tener la tranquilidad de que su asesino tenga la condena que esté a la altura genera un comienzo de otro proceso de sanación", aseguró Tamara Kallsen, integrante de la Campaña por Justicia para Carolina Ledesma.



De acuerdo con la información dada a conocer, e fiscal dio por probado que el imputado, quien dos días antes del hecho había sido padre producto de la relación con su esposa, cometió el crimen porque Carolina estaba embarazada de tres meses y él quería que abortase.



Sin embargo, la joven decidió no hacerlo porque tenía el apoyo de Gladys, su mamá, para criar a la criatura. La madre de Carolina y una amiga declararon en el juicio y confirmaron que el acusado no quería tener el bebé con ella para que su esposa no se enterase de su relación extramatrimonial.

.

El crimen fue comentido en la madrugada del lunes 18 de febrero de 2019. "Se pudo comprobar que sí hubo violencia de género previa de parte de Andrada, que sí fue un femicidio y que la mató por el hecho de ser mujer y por el hecho de que estaba embarazada de él y quería evitarlo", afirmó Kallsen.



El femicidio de Ledesma, quien militaba en la agrupación Túpac Amaru, fue descubierto por su propia madre, en una vivienda situada en Evaristo Carriego y Epecuén, Ingeniero Budge.

La mujer fue a ver a su hija luego de que el imputado le dijera que habían querido asaltar la casa de su hija y que Carolina había resultado baleada en un tiroteo.



Andrada estuvo dos días prófugo hasta que personal de la comisaría 10ma. de Lomas de Zamora lo detuvo en una pizzería de la zona.

Hoy se conocerá el fallo contra Ángel Andrada.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy