Los familiares de Lucía Santos, sostienen que la joven, quien está en coma tras caer de un tercer piso, no se intentó suicidar, sino que "alguien la tiró y la golpeó", y afirman que se trata de un caso de violencia de género, por el que acusan a su ex pareja, Facundo. En ese marco, Crónica HD, habló con el joven quien aseguró que al momento en que ocurrió el trágico episodio, "el no llegó a verla porque estaba juntado con sus amigos".

En esa línea, Facundo contó que ya fue citado por la Justicia a declarar. "Yo les mostré todo porque no tengo nada que ocultar, no llegué a verla porque me quedé con mis amigos", remarcó. Además, contó que durante ese día estuvo hablando toda la tarde con Lucía, quien es su ex pareja, con quien sostuvo que tienen una "relación tóxica", en la que "iban y volvían".

Según expresó "hablaron toda la tarde". "Decíamos que nos íbamos a ver, que nos extrañabamos", agregó, sin embargo, destacó que a la media hora, Lucía comenzó a enviarle audios en los que advertía sus intenciones de quitarse la vida.

Respecto a las acusaciones de la familia de Lucía que dicen que la joven sufría violencia de género, Facundo aseguró que "nunca le pegó". Al ser consultado sobre si conocía a la actual pareja de su ex novia, su respuesta fue negativa, y contó que solo lo vio por foto.

Por su parte, la familia de la víctima, en diálogo con Crónica HD, sostuvieron que "ella no se tiró en un intento de suicidio" sino que "alguien la tiró o le pegaron y ella se tiró". Mientras tanto, el caso sigue en investigación.