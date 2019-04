Luego de que muriera su mujer, Ángel Hernández, estuvo que estar varias horas en una comisaría en Madrid, España. Lo detuvieron por ayudarla a terminar con el sufrimiento que llevaba padeciendo, desde hace más de 30 años a causa de una severa enfermedad, esclerosis múltiple. Finalmente quedó en libertad y habló en el 'El Programa de Ana Rosa'. Contó cómo fueron los años que tuvo que atravesar y el pedido de una ley a favor de la muerte digna que realizó.

A María José Carrasco le diagnosticaron esclerosis múltiple cuando tenía 32 años. Su enfermedad era irreversible, y dependía de los cuidados de su marido, que la acompañó siempre. Sin embargo, Ángel quiso mostrar en un video cómo la ayudó para terminar el sufrimiento del amor de su vida, algo por lo que podría enfrentarse a penas de cárcel.

El video del momento de su muerte:

"Los últimos 5 años han sido terribles y en el último año y medio su degeneración física avanzó mucho. Siempre tuvo claro que quería suicidarse, yo intentaba convencerla para salir, adapté el coche, íbamos de vacaciones...Lo iba sobrellevando", empezó con el relato.

El entrevistador, Joaquín Prat, le dijo: "Los colaboradores vieron un acto de amor inmenso cuando le acercaste el vaso a tu mujer". Entonces, Hernández sin poder contener las lágrimas en sus ojos dijo como era su relación con la difunta. "Hablábamos mucho, de arte, de cine, de música...Yo le leía libros porque ella estaba medio ciega, éramos muy cómplices", contó muy emocionado.

Y destacó: "El juicio es lo de menos, lo importante es que mi mujer dejó de sufrir".

Lo que me interesa no es que me apoyen y que reconozcan qué valiente h. sido o lo que hemos hecho, sino que sirva para que la eutanasia se apruebe, por el sufrimiento que estamos padeciendo muchísima gente, como mi mujer", subrayó.

Consideró que lo que ha hecho es "un acto de solidaridad".

"Ella no podía y yo he tenido que prestarle mi mano, ella lo quería hacer, no lo podía hacer y yo le he prestado mis manos", marcó.

"Mi mujer tenía miedo a lo que me pudiera pasar porque sabía de derecho, pero no me importaba. Me importaba ella. He recibido un buen trato de fiscalía y de las autoridades, desde el principio me prestaron una atención bastante agradable. Gracias a vosotros se ha acelerado mi libertad. Ahora trabajaré para que se apruebe la eutanasia", reveló Ángel Hernández.

Además, su abogada, Olatz Alberdi, mencionó: "Ambos lo habían decidido y hay muchas pruebas de cuál era su voluntad. En ese sentido, esperamos que la instrucción no sea muy larga y que se pueda resolver todo rápido. Lo más probable es que mi cliente tenga una condena, independientemente de que luego no entre en prisión".