Tomas Lautaro Kruger regresaba a su casa en el partido de Moreno cuando fue embestido y baleado por efectivos de la Policía Bonaerense . El confuso episodio se produjo durante la madrugada e investiga a los policías que le dispararon.

La secuencia minutos antes del 1 del sábado, cuando el joven de 19 años, jugador de rugby del Club Mariano Moreno, volvía a su casa en una camioneta Toyota Hilux negra, propiedad de su papá.

Según las primeras informaciones, el chico habría pasado varios semáforos en rojo e ignorado la señal de alto del patrullero, motivo por el cual

Ante esto, Krunger habría acelerado para huir del operativo . Después de que lo persiguieran durante varias cuadras, el adolescente intentó ingresar al país Álvarez del Bosque y fue en ese momento, mientras esperaba que el personal de seguridad le permitiera entrar, que el patrullero que lo seguía embistió la camioneta desde un costado. Además, le dispararon en las piernas, en el brazo derecho y lo esposaron hasta que llegó su papá.

En comunicación con Crónica HD, su padre, Carlos Kruger, aseguró que Tomás "está fuera de peligro" y que "será trasladado a un hospital en Morón para ser operador". " Lo que hicieron lo hicieron todo mal, no le podes pegar tres tiros a una criatura", expresó.

"Lo van a tener que operar porque el brazo esta todo roto", expresó el padre durante la comunicación. A su vez, señaló que varios de los efectivos policiales y miembros de la justicia se han intentado comunicar con él para brindarle su apoyo por lo sucedido: "Están siendo m uy atentos y todos están muy consternados por la situación, Tomi es un pibe que acá en Moreno lo conocen todos".

En líinea con lo ocurrido, Carlos expresó que todavía "no está probado lo del semáforo en rojo, es lo que dijeron los policías" y durante el día se estuvieron haciendo las pericias pertinentes en la escena del tiroteo. Con respecto a los rumores de que el joven portaba un arma al momento del enfrentamiento con la policía, su padre desestimó completamente las acusaciones "Tomás no es un chico que anda armado".

Por el momento, el padre de la víctima señaló que están intentando conseguir un abogado y el foco está puesto en la salud de su hijo "Lo importante para nosotros este que Tomás este bien, que pueda descansar y que pueda salir de esta situación". Esto sin descuidar el avance del caso: "claramente (la policía) va a querer culpar a la víctima"

Para dar más detalles de lo sucedió y según lo que pudo recrear, el hombre contó que "p rimero lo abordó el patrullero que choca contra el portón, cuando sale marcha atrás por el susto o por lo que sea, ya había recibido el primer impacto. Y es en el momento en que parece que la policía le pega el segundo impacto, y es ahí donde tomas pierde el control de la camioneta y se mete en la zanja".

Luego de esto, los oficiales de seguridad del barrio privado se comunicaron directamente con el "me llamaron y me dijeron pasó algo con Tomi, tenes que venir". "Cuando llegó él estaba tirado ahí en la zanja, todo ensangrentado".

Damian Odetti, abogado penalista, comentó sobre el trasfondo legal del acto: "La policía tiene prohibido perseguir y detener a cualquier ciudadano argentino que no haya cometido delito o que no tenga pruebas fehacientes de que lo haya hecho". A lo que agregó "de ninguna manera pueden dispararle".

" Esta gente debería ya estar detenidos. Para investigar hay que detener a los policías, primero detenerlos y después investigar", señaló el magistrado.

Cuando se le consultó por el testimonio de los policías, el papá de Tomás señaló que "lo que dijeron fue que, al ser una camioneta con vidrios polarizados, no podían saber si en el interior del vehículo había una o más personas. Y por otro lado me dicen que tomas se agacha para agarrar algo, y no había nada. Tomás no es un chico que anda armado".

Todavía no pudieron hablar con Tomás, ya que desde que ingresó a la guardia médica se encuentra sedado y en los preparativos para la operación.