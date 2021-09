"Tenemos mucho miedo. Acá no se puede andar más. Los 'soldaditos' se paran en todos lados. Hay búnkers que son como Rapipago: van y compran todo el día", denunció un vecino de Rosario en diálogo con Crónica HD.

El hombre, quien brindó su testimonio de espaldas a cámara y con un buzo con capucha, comparó así los lugares de venta de droga con los locales de la firma de cobranza extrabancaria, con una amplia red de cobertura que abarca todo el país.

Al referirse nuevamente a los "soldaditos", adolescentes que alertan a los vendedores de estupefacientes, sostuvo: "Con once o doce años, ya los tenés en la calle". Y, de inmediato, lagrimeó al decir que uno de sus hijos tenía una edad similar. "Se me parte el alma", lamentó.

"Los patrulleros no andan ni por casualidad. A las cuatro o cinco de la tarde, no se puede andar más por la calle. No queda ni el loro: es tierra de nadie. Estamos podridos de que nos afanen", se quejó el vecino, quien evitó identificarse por el temor a una eventual represalia.

Denunció después que los delincuentes "están todos bancados" porque, de lo contrario, no podrían actuar "de esta manera". En ese sentido, sostuvo que políticos, policías y funcionarios judiciales se encuentran "entreverados" en una red de corrupción. "Están todos adornados", expresó al referirse a la eventual recepción de dinero proveniente del delito.

"Que los jueces se pongan las pilas", reclamó. Y, sobre los políticos, manifestó: "Salen a hacer campañas, a repartir volantitos, pero para otra cosa no los ves". El entrevistado, en esa línea, manifestó que los vendedores de estupefacientes "son sus punteros" en los barrios.

Y finalizó: "Son muy feas las cosas que pasan acá. Desgraciadamente, la ciudad está podrida".

En lo que va del año, 156 personas fueron asesinadas en Rosario en casos ligados al narcotráfico.