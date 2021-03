Verónica Alarcón, La hermana de Tehuel, el joven trans de 21 desaparecido de Alejandro Korn, habló con Crónica HD luego que la fiscal del caso le pidiera a "ella y los vecinos" que colaboran en la búsqueda y "salgan de la zona" porque "entorpecen" el operativo .

"Tenemos esperanza, pero ya pasaron muchos días. Lo quiero encontrar como sea", afirmó la mujer. Además, indicó que "hasta el momento en la búsqueda no apareció nada".

En la tarde del miércoles se difundió un audio de la fiscal a cargo de la investigación, Karina Guyot, en el que le dijo: "Vos estás equivocada, porque en vez de ayudarme me entorpecen el trabajo. Es una locura hacerlo en particular, no me sirve en la causa ". Y remarcó: "Hay un protocolo de trabajo en la justicia"

"Estoy indignada. No sé si trabajaron mucho, pero tardaron", manifestó Alarcón y dijo que comenzaron la búsqueda 4 días después de presentada la denuncia.

"En estos momentos estoy bastante descompuesta y me subió mucho la presión. Ahora estoy un poquito mejor. Estamos todos mal, mi mamá también. Pasaron tantos días que uno no sabe que hacer, dónde buscar. Es una desesperación terrible la que tenemos", agregó.

Al ser consultada sobre la relación de su hermana con el principal sospechoso, Luis Alberto Ramos, Verónica indicó: "Creo que se conocían hace tres años, militaban juntos en política. Sé que estaban con el tema de las cooperativas y después mantuvieron una relación lejana".

Ramos, quien tiene antecedentes violentos y estuvo preso por un homicidio, quedó detenido por falso testimonio y es la persona que convocó a Tehuel para una entrevista de trabajo hace 14, la última vez que fue visto.

