Jésica y Roberto los papás de Joel Sanchez, de 17 años, asesinado en José C. Paz, hablaron con Crónica HD tras la entrega del acusado Claudio Hugo Gastón González.

"Sentí paz. Antes que cerraran el cajón de mi hijo supimos que se entregó. Descansa en paz", le dijo Roberto a Chiche Gelblung, quien no entiende cómo no estaba tras las rejas. "Dejaron libre a un asesino. Las leyes tienen que cambiar. Que no tengan ningún beneficio", sostuvo la mamá.

"Era un ángel. Yo los eduqué para que no se droguen, para que no esten en la esquina. Estaba al servicio de los demás. Estaba en quinto año y la tarde trabajaba en la panadería para ayudarme. Un hijo de puta entró y le dio cuatro puñaladas", dijo Jesica.

.

"Los delincuentes viven como reyes dentro de las cárceles y afuera se cagan de hambre por eso quieren volver", consideró la mamá.

"Mi hijo quería ser gendarme. Siempre estaba perfumado, bien arreglado. Era mi todo. Una parte de mi se fue con él", sostuvo la mujer que tiene tres hijos.

"Que no haya otro Joel. Que no salga más de la cárcel. Queremos Justicia. Que no le den ningún beneficio. No cambia más, ya era un asesino. Que sufra como sufrió mi hijo que gritaba llamandome", reclamó Jesica.