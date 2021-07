Desde el mércoles por la tarde que la ciudad de Paraná estaba en alerta por la desaparición de Gonzalo Calleja, un joven contador de 29 años. Tras horas de intensa búsqueda, la policía dió con su cuerpo en un descampado ubicado en la calle Juan Báez. Una vez confirmada su identidad, autoridades y allegados de la víctima se preguntan qué le pasó a Gonzalo.

Sofía, la novia de Gonzalo y la última en tener contacto con el contador este miércoles, aseguró que su pareja fue asesinada. En diálogo con TN, afirmó que a Gonzalo "lo mataron y tiene que haber un responsable".

Sofía expresó que sobre la muerte de Gonzalo "no hay explicación porque era una excelente persona y no le hacía daño a nadie". Dirigiéndose a las autoridades a cargo del caso del contador, pidió "por favor que no quede inconcluso, no puede quedar así y ser otro caso sin resolver, que se haga justicia y que quien lo hizo que pague con la cárcel".

La mujer resaltó que el auto de Gonzalo, que fue abandonado la tarde de su desaparición, "estaba mal estacionado, como si lo hubiesen dejado ahí" y recordó que aún no se logra dar "con su teléfono, ni su mochila con sus documentos".

El contador desapareció este miércoles, y su cuerpo fue encontrado 24 horas más tarde.

Dentro del vehículo también se encontraron $9.000 dólares. Gonzalo le había contado a su novia, en su último contacto, que se dirigía a cambiar los dólares. "Nos íbamos a ver después de eso, le mandé un mensaje pero ya no le llegó y ese fue el último contacto", precisó la joven.

Lucas Calleja, hermano del contador, confirmó que Gonzalo "compraba y vendía dólares con gente conocida, eventualmente por la tarde, cada tanto, hacía alguna transacción así". El familiar aclaró que, cuando realizaba las transacciones, siempre las hacía con gente conocida o recomendada por alguien de confianza:

Se realizará una autopsia para determinar la causa de muerte, los primeros análisis señalan a un ahorcamiento.

"Estoy convencido de que fue contactado por alguien conocido y de confianza, porque si él no lo conocía descartaba (el negocio), no quería hacerlo", declaró sobre el intercambio que Gonzalo mencionó el día de su desaparición.

Por útimo, Lucas rescató el accionar de la policía entrerriana, que a su parecer "se ha movido muy bien". El hermano de Gonzalo pidió a las autoridades "que no abandonen el trabajo, porque tiene que haber un culpable", afirmando que el joven contador "no apareció muerto, lo mataron".

La policía buscaba a la persona con la que Gonzalo se encontraría el miércoles para cambiar los dólares.

Una búsqueda que involucró múltiples allanamientos la jornada de ayer busca identificar a la segunda parte del intercambio de divisas que Gonzalo mencionó a su novia. Una orden de captura fue emitida para la persona, Brandon Comas.

En las últimas horas, trascendió que el sospechoso se acercó este viernes a la Justicia de Entre Ríos junto con su abogado. El acusado se habría sentido presionado por la intensa búsqueda de la policía, y decidió entregarse tras la emisión de la orden de captura.

Su abogado, Claudio Beron, explicó a Télam que Bradon estuvo en los últimos días en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay y, por ende, no pudo haber sido el autor del crimen.