"Hace más de diez años que mi familia y yo vivimos con esta pesadilla", sostuvo Mariana, la testigo protegida contra el clan narco que encabeza Esteban Alvarado, que rompió el silencio en diálogo EXCLUSIVO con Crónica HD.

La historia que toma escensario en la ciudad de Rosario viene de larga data. Sin embargo, el día viernes 13 del 2020, la vivienda de Mariana fue víctima de una fuerte balacera. Treinta y cinco vainas se encontraron en las inmediaciones. En tanto, tres de las balas impactaron contra el cuerpo de Mariana. "Una en las costillas, otra ingresó por mi glúteo y salió por la rodilla, y otra en el talón", relató. La violenta secuencia quedó captada por las cámaras de seguridad.

"Ese día lo tenía que pasar a buscar a Carlos Argüelles (un ex amigo de , e íbamos a ir a la fiscalía a declarar en una declaración reservada, que después no se pudo hacer porque se filtró la información y no me dejaron salir de mi casa", contó la testigo, quien además expresó: "Estuve muy mal, y psicológicamente desmoronada".

En esa línea, la mujer detalló que "desde hace 10 años su familia y ella son víctimas de amenazas". "Todo esto inició en 2012 cuando intentó matar a mi hermano", ya que según sostuvo, su hermao había comenzado una relación con la pareja de Alvarado.

Tras estar un tiempo detenido, Alvarado recuperó la libertad, y "volvió a atentar contra la vida de mi hermano", señaló Mariana.

No obstante, contó que en 2019 "se revivió toda la saga de amenazas", cuando fiscalía la llamó a declarar.