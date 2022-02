"Se cumplieron 10 meses que mi hija no está. Hace 8 meses que el fiscal dijo que estaba casi 100 por ciento seguro que la habían asesinado y nada se sabe, solo rumores que lo que le hicieron a mi hija. No hay búsqueda. La fiscalía no hace nada. No tenemos respuestas", dice a Cronica.com.ar la mamá de Abigail, Verónica Carniel.

El 15 de abril de 2021 Abigail, de 18 años, se bajó del colectivo de la línea 353 en el barrio Sargento Cabral, de la localidad mendocina de Las Heras; habían salido con una amiga a “dar una vuelta”. Desde ese momento no se supo más de ella.

"La familia la hemos buscado, hiciemos rastrillajes en descampados y nada jamas tuvimos apoyo policial", reclama la mamá.

"Lo que sabemos que por escuchas que venían haciendo desde casi 2 años a una banda narco en las que se logra escuchar en una conversacion que hablaban de una piba desaparecida. Decían que le habian hecho daño, que la habian matado. Una mujer le recriminaba a su pareja que era un asesino por haber matado a la piba desaparecida", relata la mamá, que dice que por esas escuchas "se logró llegar a un lugar donde supuestamente la mataron pero solo los perros contactan su olor. De ella no se encontro nada".

En cuanto a los últimos días que ella la vio no observó que su hija estuviese nerviosa o le pasara algo.

"Ella era alegra. Si era rebelde tenía sueños, estaba estudiando, iba a cobrar su primer progresaren mayo. Quería ser peluquera. Era hermosa", dice la mamá que si bien habla en pasado no pierde las esperanzas de encontrala con vida.

"Era de carácter fuerte, terca, fanática de Godoy Cruz. Amaba a sus hermanos, le gustaban las películas cómicas y las cosas dulces eran las que le gustaba comer", sigue describiedndo a su hija, a quien extraña abrazar "verla, escuchar su voz, quiero que vuelva".

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de 1millón de pesos para quien aporte datos certeros que lleven a encontrar a Abigail. Fue luego de un pedido de la Justicia Federal.

La recompensa ofrecida por el Estado para quienes den datos de Abigaiy

"Nadie aportó nada. No hay datos que hayan llegado por la recompensa. Nadie dice nada", sostiene, desesperada, Verónica.

"Nostros la seguimos buscando. Hacemos visible todo que podemos y salimos a buscarla siempre, lamentablemente no sabemos donde. Nos organizamos la familia y amigas, vamos según alguna información que tenemos. Hacemos rastrillajes, llevamos palas, pico y barretas. Buscamos en basurales, entre escombros en cualquier montículo que veamos", sostiene

"Desde que mi hija no está mi famila ya no es la misma. Hay tristeza constante. Mi vida dia tras día es solo tristeza me siento destrozada en mi casa nada es lo mismo. Sin mi Aby no hay mas felicidad. Nosotros no perdemo. la esperanza de encontrala con vida, pero no dijeron que la habian asesinado, pero no parece ningún rastro de ella", dice la madre que reclama que se continue con la bísqueda. No hay detenidos por la desaparción de Abigail, hubo tres que fueron liberados.