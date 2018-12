Hace pocos días, más precisamente el 28 de diciembre, se cumplieron dos meses del femicidio de Ivana Milio que conmovió a la provincia de Mendoza. Para homenajearla, el padre de su hija Renata hizo una edición limitada de un aceite de oliva extra virgen. No tiene un fin comercial. Es para regalar entre familiares, amigos y conocidos de la empresaria asesinada. "Estamos conformes con lo que ha hecho la Justicia y ahora solo esperamos que le den la pena máxima a su asesino", dijo Cristian Milio, hermano de la víctima.



Cristian, que junto a Ivana eran las caras visibles de Salvador Milio, una de las empresas de servicios fúnebres más importantes del oeste argentino, contó que Ariel Cabrera, padre de Renata, es quien hizo una edición limitada de 100 botellas de aceite de oliva extra virgen, que lleva el nombre Ivana Milio, como manera de homenaje.

"Él tiene una pequeña fábrica en Reducción (Rivadavia) e hizo esta edición limitada", contó Cristian a la prensa mendocina.



Cabrera fue pareja de Ivana y tuvieron a Renata, ahora de 12 años. La niña fue quien la tarde del domingo 28 de octubre, dio la voz de alerta ya que divisó signos de violencia dentro de su hogar, en el barrio semiprivado Solares del Centro. El cuerpo de Ivana ya estaba tendido, sin vida, en el dormitorio y su asesino Julio Abel Mendoza González se había fugado.



"A mí la idea de que se hiciera una partida limitada con su nombre, me pareció excelente. No tiene un fin comercial, no está a la venta y sólo se ha destinado a regalarlo entre quienes recuerdan a Ivana", dijo Cristian.



El hermano de Ivana explicó sobre el expediente que "se ha manejado muy bien, hasta ahora, y estamos muy conformes con la Fiscalía y con el juez de Garantías". También sostuvo que "estamos ahora a la espera del juicio y creemos en que le darán la pena máxima".