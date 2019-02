Gisela era chaqueña y tenía 32 años.

Hallaron a una mujer policía muerta de un disparo en su casa de la ciudad bonaerense de Ezeiza y, gracias a sus familiares, descubrieron que se trató de un femicidio.

Gisela Depertuis, chaqueña de 32 años, trabajaba como policía bonaerense y fue hallada muerta en su vivienda situada en la calle Alem al 300 el último 26 de diciembre. Todo indicaba que se trató de un suicidio. Luego, determinaron que la víctima también tenía golpes en su cuerpo y manifestaron que fue un asesinato. Tras una intensa investigación, hallaron indicios de un femicidio.

El cuerpo sin vida fue encontrado con un disparo en la cabeza por los familiares de la víctima y golpes en su cuerpo. Aunque la causa no tiene imputados, familiares recolectaron pruebas que comprometen al ex novio de la mujer, también policía.

Familiares sostienen que la joven convivía hacía más de un año con su pareja. El hombre había manifestado que el día del crimen había estado con su padre y luego había ido a un asado. Sin embargo, se comprobó que no estuvo presente en ninguno de los dos lugares.

Además, dos amigas de la víctima declararon que el hombre le había pegado a la afectada en varias oportunidades. El sospechoso no tiene antecedentes penales ni denuncias por violencia de género.

Pertenecía a la policía bonaerense.

En la casa de la afectada, hallaron una carta escrita por el sospechoso, la cual manifesta: "Gise, perdón. No sé qué me pasa por la cabeza pero te amo como nunca amé a nadie. Perdón por mi decisión de matarme, es la única forma para no hacerte más a vos y a Uma. Hasta siempre".