La poliía de Cordóba trata de determinar las causas de la muerte de una mujer mendocina de 30 años que era buscada desde el miércoles pasado y apareció muerta en esa provincia.

La fallecdia, identificada como Chiara Panelli, fue hallada sin vida este viernes por la noche en la zona de las Sierras Chicas de Cosquín, a la altura de las aerosillas del cerro Pan de Azúcar.

Fuentes del caso informaron que el hallazgo fue confirmado por personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo de la Policía provincial, quienes indicaron que encontraron un cuerpo. Sin embargo, el cádaver fue identificad horas después.

La joven era buscada desde el miércoles

Según pudieron determinar los investigadores, Chiara había viajado hasta allí desde San Rafael para realizarse un tratamiento psiquiátrico ambulatorio en la Fundación El Emilio, aunque nunca llegó al centro de salud.

Testigos afirmaron que la última vez que la vieron, fue durante el mediodía del miércoles 5 de octubre en la terminal de ómnibus de Villa Carlos Paz, a casi 30 kilómetros de Cosquín.

Sus familiares indicaron que perdieron contacto con ella desde el miércoles y viajaron de Mendoza a Córdoba para reconocieron el cuerpo en la morgue.

“Por autorización de la familia y amigas de Chiara, confirmamos que el cuerpo hallado en inmediaciones de Cosquín corresponde a Chiara. Seguimos a disposición de su familia, amigos y amigas a quienes les expresamos nuestro sentido pésame”, informó la Asociación Civil Empoderar a través de un comunicado en sus redes sociales.

No descartan ninguna teoría

Hasta ahora, la causa de la muerte permanece desconocida, debido a que las fuentes no preisaron mayores detalles ni trascendió si el cuerpo presentaba lesiones que hagan creer la hipotesis de un asesinato. No ostante, los investigadores no descartan ni una teoría.

Mientras tanto, intentan determinar las causas por medio de los resultados de la autopsia. La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía de turno de Carlos Paz.