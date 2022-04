Un colectivero se resistió a ser asaltado por dos motochorros, a los que enfrentó y corrió, aunque los mismos lograron darse a la fuga. La secuencia quedó captada por la cámara de seguridad de una vivienda de la zona.

El hecho ocurrió el pasado 3 de abril. El hombre llegaba a la terminal de la ciudad de La Plata para comenzar su jornada laboral cuando fue abordado por delincuentes que intentaron asaltarlo.

Según se observa en las imágenes registradas, los ladrones chocan al hombre, que se trasladaba en bicicleta. Cuando la víctima pierde la estabilidad y cae al suelo, uno de los ladrones baja del vehículo, y se aproxima al chofer con intenciones de sustraerle sus pertenencias.

Sin embargo, para sorpresa de los ladrones, la víctima se levanta del piso y los corre, evitando así ser asaltado. Por su parte, el ladrón, que había bajado del vehículo, escapa y también corre en dirección a la moto en la que lo esperaba su compañero, que ya estaba en marcha.

El colectivero los corrió por casi una cuadra, hasta que los perdió de vista. Los ladrones lograron darse a la fuga.

“Los vio chiquitos y no le mostraron ningún arma, entonces los enfrentó”, aseguraron desde el círculo cercano del hombre, que pudo salir ileso de la situación.

Otro ataque motochorro en La Plata:

Hace un mes, precisamente el martes 22 de marzo pasado, un hombre de 41 años salvó su vida de milagro luego de ser víctima de un ataque de motochorros armados, quienes le dispararon cinco veces y lo hirieron en una mano. Ocurrió en la ciudad de City Bell, partido de La Plata.

El hecho tuvo lugar en la zona de 27 y 472, cuando Cristian, la víctima, volvía hacia su casa luego de comprar un medicamento para su hijo.

"Eran las 12 de la noche y como mi hijo de 11 años tuvo un ataque de asma, decidí ir a una farmacia a buscarle un corticoide", recordó el vecino. En el camino, el hombre fue interceptado por dos hombres a bordo de una moto Honda Titán de color negro, que lo amenazaron con un arma para que les entregue dinero.

"Me encararon y atiné a frenar mi bici. De inmediato, el que manejaba la moto se levantó la ropa y me mostró que tenía un arma de fuego. Y el que iba en el asiento trasero, se bajó rápido", relató Cristián, quien continuó: "Me subí a la vereda y cuando se me vino encima le tiré una piña. Pero le dijo al compañero 'mátalo, mátalo, que se me paró de manos'. Y el que estaba armado realizó cinco tiros".

La víctima cayó herido en el suelo y fue asistido por vecinos que salieron de sus casas alertados por los disparos. Un tiro pegó en la muñeca izquierda de la víctima, mientras que "otros tres pegaron en un árbol grueso y el restante se perdió en el aire". Tras el ataque los delincuentes huyeron bordo de su moto.