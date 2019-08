El femicidio de Laura Romina Gutiérrez aún conmociona a la ciudad de las diagonales. La joven policia fue ultimada en su casa a disparos por su ex pareja Danielo Acevedo, también miembro de la fuerza bonaerense, quien luego intentó quitarse la vida. Su hermana, Isa Gutierrez, relató en un video, el crudo relato de lo que fue ver a su hermana tirada en el piso de la vivienda. Y también arremetió contra el asesino que lucha por su vida en el Hospital San Martín.

La joven había terminado su relación con el asesino.

"Todos desearíamos que él esté muerto pero a su vez no queremos, porque nunca se va a hacer justicia por lo que le hizo", comienza relatando la mujer envuelta en un profundo dolor. Acto seguido, recordó a su familiar: "Laura era una persona que era de carácter podrido. Ella no te mandaba mensajes no te escribía a veces peleábamos proque no nos contestaba...y nosotros siempre que íbamos a su casa la veíamos salir caminando", continuó relatando entre llanto.

Allí comenzó la parte más dura de su relato: "Y el domingo a la madrugada la vimos salir pero arriba de una camilla de la morgue envuelta en una frazada. No le pude dar un beso, no la pude tocar, no pude hacer nada. Solo verla en el piso tirada y que no nos dejaran pasar...estaba tirada como un perro como la dejó ese hijo de puta".

El asesino lucha por su vida.

Isa, quien no dejó de llorar ni un instante, cerró diciendo: "No me lo voy a olvidar nunca. ¿Cómo voy a hacer ahora cuando entre al face y no vea esa cara bonita con todas esas poses que hacía?.