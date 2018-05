Marcelo. Hermano de Carlos, la víctima fatal, dialogó con Santo. (Captura TV)



Carlos Fabián Manduca (49), diariero de profesión, fue asesinado el último jueves de abril en la localidad bonaerense de Caseros, por tres delincuentes que lo asaltaron y le robaron la camioneta.



A pocos días de su asesinato, el hermano de la víctima, Marcelo Manduca, relató el dolor que sufre su familia tras el deceso de Carlos.



Al respecto, Marcelo contó que no queda otra que seguir trabajando a pesar de la tragedia: "Hay que seguir, hay que pagar las cuentas, porque cuando te llegan no te preguntan si a tu hermano lo mataron".



"La mejor manera de recordar a mi hermano es trabajando, haciendo las cosas de él. Ayer salió campeón Boca y se me caían las lágrimas, él era muy fanático", rescató Marcelo.



Consultado sobre lo ocurrido con Carlos, Marcelo destacó: "Querés hacerte el malo, el malevo, pegale un tiro en el brazo, pero ¿un tiro en la cabeza?, ¿para qué?", se cuestionó al tiempo que agregó: "hay una familia detrás, una nena de 8 años que lo espera todo los días, nos cambió la vida todo esto", aclaró Marcelo.



Para concluir, el hermano de Carlos sentenció: "Sólo quiero que los culpables estén presos, que paguen por lo que hicieron y que no salgan; Eso es todo. Después seguir día a día la lucha, poder crecer, como hacía él, despacito, con su reparto. Él no está más con nosotros, es triste, pero lo mejor que podemos hacer es levantar su parada de diario".