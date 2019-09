Carla Elizabeth García murió en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, tras agonizar 21 horas por las quemaduras que le ocasionó el fuego en su cuerpo. Su pareja dice que ella se quemó "a lo bonzo" tras descubrir una supuesta infidelidad.

Su familia no cree esa versión: ella no dejaría solos a sus tres hijos. Además, en la pareja había situaciones de violencia: "La relación era de muchas peleas, tóxica, se han separado se han juntado, había malos tratos. Amigas de ella nos han dicho que le pegó más de una vez y le decía que no diga nada por eso no lo hacía", denunció Matías, uno de sus hermanos en diálogo con Crónica HD.

"Más de una vez se había querido separar. Una semana atrás, de hecho, había publicado en Facebook que estaba cansada de la vida que llevaba y que solo seguía adelante por sus hijos. Siempre encima de sus hijos, los amaba. Se arrepentía de todo lo vivido, quería que todo sea una nube pasajera, quería volver atrás. Al final de la publicación devía que seguía por sus hijos, que quería luchar por ellos", agregó el joven sobre el citado posteo.

Sobre lo ocurrido esa noche, relató lo que la pareja de ella le contó: "Me dijo que discutieron que ella se va a otro ambiente y con un bidón de nafta se roció y se quemó. Él escucha una explosión y la encuentra en llamas. Ahí la intenta apagar con camperas por eso tiene los antebrazos quemados. Pero estoy en duda todo está en manos de la fiscalía. Me gustaría que se sepa la verdad".

Sobre los minutos posteriores al fatídico momento en que se prende fuego, Matías relató: "Mi hermana estaba con vida, hablando y caminando. La médica después nos dijo que cuando llegó la sedaron. Lo más comprometido eran laringe y pulmones. Pero antes de eso hubo un diálogo entre ella y su pareja. No hubo insultos pero que ella le decía "no le cuentes a mi vieja".