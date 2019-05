El hermano de Miguel Yadón, el hombre asesinado al ser baleado cuando caminaba junto al diputado radical Héctor Olivares, declaró este jueves que el ataque pudo haber sido "un mensaje para otra gente" ya que la víctima pertenecía "a una familia a la que no le pueden pasar cosas así".



"Estamos consternados, no logramos entender por qué hicieron una cosa así", sostuvo a radio La Red Jorge Yadón, hermano del hombre que falleció esta mañana al recibir 13 tiros por parte de desconocidos que circulaban en un automóvil a dos cuadras del Congreso.



Yadón declaró que "tal vez esto ha sido un mensaje para otra gente pero nosotros no somos una familia a la que pueden hacerle una cosa así, somos una familia común".



El hombre contó que el diputado que ahora pelea por su vida en el hospital Ramos Mejía "era como un hermano" de su familia y relató que su propio hermano, Miguel, tenía un hijo y el único nieto de los cuatro varones de la familia.

Héctor Olivares, diputado nacional por La Rioja, fue baleado este jueves a la madrugada en las inmediaciones del Congreso de la Nación, sobre la calle Rivadavia al 1671. Como resultado del ataque, realizado por dos hombres a bordo de un automóvil, el legislador radical está herido y uno de sus acompañantes, Miguel Marcelo Yadón, quien era coordinador de obras del Fondo Fiduciario de Transporte Eléctrico Federal de la misma provincia, murió de un balazo en el cuello.