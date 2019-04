Esteban Continello habló con Santo Biasatti en Crónica HD y contó como es el día a día después de la tragedia que atravesó su familia el pasado lunes, cuando se desmoronó una obra lindera a la vivienda donde vivía su hermano Adrián, sonidista de la TV Pública, en el barrio porteño de San Cristóbal.

En referencia a la obra que se derrumbó provocando la muerte del joven de 32 años, Esteban dijo: "Hicieron todo mal, priorizaron la ambición, hicieron las cosas de la peor manera, desobedecieron y siguieron trabajando cuando no podían hacerlo".

Además agregó: "Él se mudó hace poco, vivía en Palermo. Me contó que había ido a discutir con la gente de la obra por los temblores que sentían".

Los propios obreros habían hecho denuncias a la UOCRA. "Hasta el día 3 de abril no podían trabajar los obreros, porque las condiciones de seguridad no estaban dadas", afirmó Continello.

Cuando se lo consultó por cómo se encontraba su familia dijo: "Mi mamá está muy mal, está con tratamientos y se encuentra hospitalizada". Y siguió: "El día que pasó no les pude contar a mis propios hijos que su tío se había ido, que lo habían matado".

También hizo una mención a la relación que ambos tenían: "Siempre organizábamos todo juntos, ahora me siento solo sin él, no puedo escuchar los audios de WhatsApp que me quedaron de él, porque esuchar su voz me parte el alma". .

Marcha de familiares

El lunes se prevé una reunión de amigos y familiares en el lugar donde ocurrió la tragedia. En la calle Pavón 3094 están convocados todos aquellos que conocieron a Adrian.

"Yo no quiero que sea un caso más, no quiero plata, lo que quiero es que los que tienen que estar presos, vayan presos", sentenció Esteban.