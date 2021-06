“La primer reforma que hay que hacer en nuestro país requiere de una inversión. Son las tobilleras electrónicas, las que se colocan a los presos en la prisión domiciliaria. Son el método más efectivo de controlar al agresor y no poner en cabeza de la victima cuidarse a si misma. a sus hijos y sus celular que es que tiene el botón antipánico”, dice a cronica.com.ar la abogada especialista en violencia de género Raquel Hermida Leyenda.

“Las tobilleras son dirigidas de una comisaria que con un sistema de alertas que le avisa cuando la perimetral es violad. Esos elementos se compran en China, Japón o Europa de este. Es una gran compra la que tiene que hacerse o perfectamente se puede. empezar a fabricar en nuestros país”, agrega la abogada.

.

“Eliminar el botón de pánico por las tobilleras electrónicas dejarían el cuidado en la policí. y no en la propia víctima”, sostiene Hermida Leyenda.

“Perimetrales, cautelares, restricciones deberían ser implementadas por cualquier juez o fiscal. En este momento hay que tener dos abogados, uno civilista que lleve la restricción perimetral, las visitas, la manutención de los hijos, y además abogado en sede penal si hubo lesiones o amenazas porque es materia de delitos”, explica la abogada.

“La perimetral debería establecerla el primero que toma contacto con la denuncia, asistir a la víctima. Debería dictarla quien recibe la denuncia, y no tener varios abogados. Com. también se debería reunir todas esas causas en una. Para que las víctimas no tengan que andar de juzgado en juzgado”, sostiene.

.

“Ley de protección integral a la mujer no es perfecta. Hay u. artículo que permite al jue. citar a una audiencia de mediación entre las partes, a pesar de que otro artículo dice que están prohibidas. Ese hueco en la ley permite que jueces civiles citen a la víctima y su agresor en el mismo lugar. Poniendo en peligro a las víctimas y también a sus abogados que son identificados por el agresor”, relata Hermida Leyenda.

“No es un problema legal, es un problema netamente de aplicación de ley qu. jueces, fiscales y secretarios no conocen la temática de perspectiva de género. Lo que hay que modificar en nuestro país es lo procesal", sostiene.

"Simplificar el camino para que la victima se pueda defender. Simplificar el problema que se recibe en la denuncia por violencia de género, la víctima tambié. tiene que padecer la violencia institucional al momento de todo ese trámite. Muchas de ellas terminan abandonando ese paso por la justicia, que en definitiva es el objetivo para archivar as causas y tener menos trabajo en Tribunales”, finalizó.