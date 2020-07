La hija de Jorge Ríos, el jubilado que mató a uno de los ladrones que ingresó a robar a su vivienda en Quilmes, rompió el silencio este jueves por la mañana en diálogo exclusivo por Crónica HD.

Gabriela comentó que su padre "dentro de todas las descompensaciones de estos días, está un poquito estable, sigue muy dolorido, triste, shockeado, llora mucho y le cuesta mucho hablar". Asimismo, enfatizó que en este momento su prioridad es la salud de él: "Lo que más me importa es que esté atendido y estable".

En relación a las amenazas que recibió la familia, la mujer confesó que están viviendo con miedo y temor. "Lamentablemente esta situación de estar en constante alerta, sentir amenazas y miedo es agotador".

.

Sobre lo que ella cree, acerca de si su padre actuó de forma legítima o si hubo un exceso, Gabriela aseveró: "lo único que sé es que mi papá defendió su vida. Yo los videos trato de no verlos, a mí como hija me pone muy mal. No quiero ni siquiera pensar en ese momento".

Y posteriormente, reiteró: "Más allá de todas estas cuestiones que se están debatiendo, lo más importante para mí es la salud de mi papá".

Sobre la personalidad de Jorge, aseguró: "Es una gran persona, un gran padre, abuelo y vecino. Hay que estar en ese lugar y en ese momento, lo único que te puedo decir es que cuando le preguntaron a personas quién es mi papa, (todos dicen que) es una gran persona, alegre, conversador, un tipo siempre dispuesto, entonces cuesta creer que estemos atravesando este momento".

.

Ante la pregunta sobre si el padre estaba arrepentido, Gabriela sentenció: "ojalá pudiese tener una conversación fluida con él. Cada vez que habla, se quiebra, habla y llora, no puede pronunciar una oración completa sin llorar. Está angustiadísimo".

"Es una persona con antecedentes caríacos y de infarto. Eso es lo que más me preocupa, su salud. Tan conmocionado está... Y también el tema de sus dolores físicos", dijo con respecto al estado de su papá.

""Cada vez que habla, se quiebra, habla y llora, no puede pronunciar una oración completa sin llorar. Está angustiadísimo".

Por último, se refirió al apoyo de los vecinos y expresó: "A nosotros como familia nos apoya muchísimo. Lo que ustedes vieron anoche es lo que mi papá representa para cada uno de ellos. Si no fuese así, no hubiese ocurrido. No estaríamos recibiendo el apoyo de todo el barrio".

Y concluyó: "Eso te demuestra quién es mi papá. A mí me emociona mucho porque también es por ellos, es por la inseguridad que estamos viviendo. Todos toman esto muy a pecho para que sea legítimo un reclamo por la seguridad, para ir tranquilos".

El día del hecho

El suceso ocurrió el último 17 de julio, cerca de las 5, cinco ladrones ingresaron por tercera vez en la misma noche a robar a la vivienda de Ríos, ubicada Ayolas al 2700, en Quilmes Oeste.

El jubilado jusiciro fue sorprendido mientras dormía y fue golpeado e intimidado por los asaltantes con un destornillador mientras le exigían dinero, por lo que extrajo una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y les efectuó al menos seis disparos que los hizo huir.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve que uno de los malvivientes, identificado como Franco Martín Moreyra (26), quedó rezagado del resto de la banda porque estaba herido en un tobillo y trató de huir renguenado hasta que cayó a la vuelta de la esquina.

En los mismos videos se ve que Ríos salió armado de su casa y alcanzó a Moreyra, y lo pateó y revisó.

Si bien en la grabación no se observa a simple vista ningún fogonazo por la mala calidad de la imagen, la fiscalía cree que en ese sitio, a 60 metros de su casa y cuando Moreyra ya no representaba ningún peligro, el jubilado lo remató.

Tras permanecer detenido, Ríos fue beneficiado con un arresto domiciliario, aunque sigue acusado por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", un delito que prevé una pena de 10 a 25 años de prisión.