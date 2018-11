Las declaraciones

En la localidad bonaerense de Martín Coronado, partido de Tres de Febrero, un vigilante de 68 años fue asesinado al intentar evitar que dos motochorros asalten a una mujer con su bebé en brazos que estaba por ingresar a su auto.Se trata dequien fue ejecutado de varios disparos en la cabeza por un segundo malviviente que esperaba en la moto y nunca vio. Cuando intentó defenderse, su arma no efectuó los disparos.Su hija,, comenzó criticando a los vecinos que presuntamente "no quieren declarar" por miedo. "Lo dejaron reventado, tirado como un perro", declaró y confirmó que no era la primera vez que salía a defender a los vecinos a quienes calificó "miserables"."Él cumplía con su trabajo y defendía a toda esta gente miserable. Ninguna autoridad se comunicó, los vecinos deben tener miedo y desinterés porque no hay ni una persona que de la cara. No tenemos una cámara para detener a los delincuentes que están libres", siguió conmocionada.Luego, se preguntó: "¿Cómo puede ser que la policía no los paró en el camino?". Y continuó: "Mi padre solo cumplía con su trabajo, era muy querido. Estaba de franco y vino igual a trabajar porque no le alcanzaba y tenía que comprarse sus medicamentos".Mónica solicitó a la madre de los delincuentes que entregue a sus hijos porque "es en vano". "Yo pienso que son menores, la policía dice que podrían haber estado drogados. Hay vecinos que no nos quieren dar las cámaras de seguridad de sus casas", concluyó.