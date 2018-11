, de 24 años e hijo mayor de la empresaria, asesinada a golpes por su novio de 32 años, en la localidad de San Martín en Mendoza , manifestó a la prensa que no quiere "venganza" , sino que el culpable, quien está detenido por el crimen, "pague lo que hizo".De esta manera, dijo: "No pido venganza, sino simplemente que haya justicia y que pague por lo que hizo” y según recordó, la pareja de su mamá, era una persona tipo que "nunca" le "gustó" y sostuvo que su relación con este: "No era buena".Ahora Carrizo quedó a cargo de la empresa de Ivana, una casa velatoria muy importante en la región, y al mismo tiempo del cuidado de sus dos hermanos más chicos,, de 22, y, de 12, quien encontró a su mamá sin vida . "Me voy a encargar de ellos de la misma forma que le pido . ella (por Ivana) que cuide desde donde está a cada uno d. nosotros", dijo durante el entierro de la víctima.Más tarde, el joven comentó: "Después de lo que pasó, no tengo bronca pero sí mucho dolor. porque tal vez este final se podría haber evitado”.Luego, y ante la consulta de la prensa, recordó como era la relación con su madre: "No era una relación de madre e hijo, sino más bien d. amistad, pero muy buena".Por último, cabe recordar que el asesino fue imputado por el delito de “homicidio doblemente agravado por convivencia y femicidio”, mientras investigan si quiso robarle plata a su pareja antes de matarla.