Un hombre ciego, de 68 años, que en el último mes fue víctima de tres robos en su vivienda del barrio General Pueyrredon, en Mar del Plata, denuncia que los delincuentes "lo tienen de punto" y teme que en alguno de los asalatos lastimen a su madre de 83 años y a su hermano que también es discapacitado, que viven con él.

"La policía me dice que haga la denuncia pero para qué, si después me desvalijan la casa", contó a 0223, José Sánchez que vive en una humilde casa.

.

"La segunda vez que entraron y se llevaron la desmalezadora fue a las 2 de la madrugada pero antes me habían robado una amoladora a las 9 de la mañana. He ido a reclamar a la comisaría decimosexta o la Departamental y pido hablar con algún comisario pero nunca atienden. Y desde el 911 me dicen que haga la denuncia policial, pero yo soy ciego", sostuvo.

"Acá desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana es una peatonal, circula mucha gente. Pero policías no se ven. A nosotros nos tienen de punto, estamos marcados. Pero lo que tengo miedo es que le hagan algo a mi mamá, que tiene 83 años. Yo hasta les pago con total que venga un móvil policial acá, pero no se muestran", concluyó.