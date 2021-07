Un hecho insólito ocurrió este martes en la provincia de Santiago del Estero. Es que un hombre de 40 años amenazó con matar a su mamá porque ella no le había dejado dinero para comprar comida. Ante el episodio de violencia, la mujer decidió no soportar más sus humillaciones y denunciarlo.

El indignante suceso tuvo lugar en el interior del barrio 25 de Mayo, en la capital provincial. La víctima tiene 65 años, es jubilada, pero continúa trabajando para “mantener” a su familia. Todo ocurrió alrededor de las 15.00 horas, cuando la mujer llegó de su trabajo y su hijo, quien no trabaja, la increpó.

“Mirá la hora que vienes p... de m..., seguro has estado con tu m..., de ahora en más, vas y vuelves sola. ¿Por qué no me has dejado la plata para la comida?”, le habría gritado el hombre a su propia madre.

En ese momento, la habría empujado contra la heladera. “Vos sabes que todos los días tienes que dejar 300 pesos, porque nos tienes que mantener a todos, sino te voy a c... matando, eso debes querer, que te mate, basura de m...”, la insultó fuera de sí.

Violencia de género contra su propia madre

En esos momentos, la nuera de la víctima y esposa del agresor, intervino para intentar calmar el arrebato de su marido, pero no obtuvo resultados y la agresión continuó. De hecho, tuvo el efecto contrario, ya que el hombre, enfurecido fue a buscar un cuchillo para seguir amenazando a su propia mamá.

La jubilada le advirtió que llamaría a la Policía si no se calmaba y bajaba el cuchillo, pero tampoco funcionó e incluso la amenazó más. “Llamá, llamá a la Policía y vas a ver cómo los c... matando a todos y a vos también”, le advirtió.

Finalmente, los oficiales arribaron hasta la vivienda y trasladaron a la mujer hasta la Comisaría Comunitaria Nº 5. para que hiciera la denuncia. El agresor quedó detenido.

Violencia de género: estadísticas

Según el Observatorio Nacional MuMaLá, tan solo en enero y febrero de este año hubo 47 femicidios en el país, de los cuales seis se produjeron en Santiago del Estero. Por lo tanto, y teniendo en cuenta la cantidad de habitantes en relación a los asesinatos, esta provincia se convirtió en la más peligrosa de toda la Argentina para ser mujer.

Gráfico que describe qué provincias tuvieron más casos de violencia de género por cada millón de habitantes en los meses de enero y febrero de este año (Télam).

Otro dato aterrador que se desprendió del estudio, es que el lugar más inseguro era la vivienda de la víctima ya que el 70% de los femicidios fueron cometidos en sus propias casas. Respecto a la modalidad del asesinato, el 40 por ciento de las mujeres fueron atacadas con arma blanca, el 23 por ciento con arma de fuego, el 15 a golpes, el ocho fueron quemadas y otro ocho fueron asfixiadas.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que lo sea, comunicáte al 144 desde cualquier punto del país. La línea brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.