El hombre detenido el domingo por el homicidio de un joven de 23 años que supuestamente le quiso robar la camioneta en la localidad bonaerense de Berazategui, declaró este martes ante el fiscal de la causa que el disparo que le provocó la muerte a la víctima fue un "accidente", informaron fuentes judiciales.



A pesar de esta versión que brindó el acusado en su indagatoria ante el fiscal Carlos Riera, el instructor judicial solicitó que siga preso, al igual que su hermano, quien también está imputado como coautor del delito de "homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego" y declaró que el sospechoso fallecido les quiso sustraer su vehículo.



Fuentes judiciales informaron que el juez de Garantías 7 de Berazategui, Gustavo Alejandro Mora, deberá resolver en las próximas horas si avala el pedido del fiscal o si considera que en el hecho hubo algún tipo de atenuante.

Los hermanos Walter (41) y René (37) Acevedo fueron indagados este martes por la mañana, por Riera tras entrevistarse con su abogado particular y ambos declararon que Lautaro González (23) los asaltó con un arma de fuego.



Según las fuentes, el mayor de los sospechosos que fue el que efectuó el disparo y quien aseguró que se trató de un "accidente".



Sin embargo, los testigos que declararon ante el fiscal Riera no vieron que González haya cometido un intento de robo a los hermanos, por lo que los investigadores todavía no pudieron determinar el móvil del homicidio.



Al respecto, el lunes familiares de los imputados aseguraron que se trató de un caso de "legítima defensa", mientras que un amigo del joven muerto dijo que en realidad los Acevedo quisieron robarle y que " lo mataron a sangre fría".

Tras el hecho, el fiscal Riera, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 descentralizada de Berazategui, recibió el resultado preliminar de la autopsia al cuerpo de González realizada en la morgue de Ezpeleta y que estableció que éste recibió un único disparo en el cuello.



En tanto, los peritos secuestraron en la escena del crimen una vaina 9 milímetros y en el interior del vehículo de uno de los sospechosos hallaron una pistola del mismo calibre, por lo que todo indica que esa fue el arma utilizada, dijeron los informantes.



El hecho ocurrió el domingo frente a una vivienda ubicada en calle 118, entre 15 y 16, de Berazategui, en el sur del Gran Buenos Aires, cuando supuestamente un ladrón armado sorprendió con fines de robo a los hermanos Acevedo cuando se hallaban a bordo de una camioneta tipo utilitaria de color blanco.

En un descuido del delincuente, uno de los hermanos comenzó a forcejear con el asaltante que, al verse superado por la situación, decidió salir corriendo sin robar nada.



De acuerdo a otras fuentes de la investigación, los hermanos persiguieron a la carrera al ladrón, a quien pocos metros más adelante se le cayó el arma de fuego.



En esas circunstancias, uno de los Acevedo recogió el arma y le disparó a corta distancia al asaltante, quien cayó muerto.

La secuencia del hecho quedó filmada por al menos dos cámaras de seguridad, en las cuales se vio el momento en el que el asaltante cayó al piso ya baleado y uno de los hermanos lo golpeó con una patada.



Tras los disparos, el tirador huyó a bordo de la utilitaria blanca, que pasó por al lado del cadáver del asaltante, mientras que su hermano se quedó en el lugar del hecho, donde fue detenido poco después.



Finalmente, el segundo hermano se presentó por la noche en una comisaría de Berazategui y quedó detenido a disposición del fiscal.