La Cámara Federal de Casación penal homologó la prórroga de las prisiones dispuestas por el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza en relación a cuatro ex policías y un ex agente penitenciario en el marco de la megacausa IV que se sigue en esa provincia para investigar delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.



Las prórrogas de las prisiones preventivas serán por seis meses a partir del 4 de mayo de 2020 y alcanzan a Juan Carlos Ponce Ochoa (ex subcomisario de la Seccional 16ª de Mendoza), Antonio Indalecio Garro Rodríguez, José Antonio Lorenzo Constantino, Héctor Rubén Camargo (ex agentes de la policía de Mendoza) y Oscar Alberto Bianchi Bartell (ex agente del Servicio Penitenciario).



La decisión fue adoptada por la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en dos fallos suscriptos por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.



Los jueces recomendaron además a sus colegas del tribunal de la instancia anterior, que en las medidas de las posibilidades arbitren los medios necesarios a fin de fijar audiencia de debate dentro del plazo de las prórrogas dispuestas, siempre "teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria actual" por la pandemia de coronavirus (orthocoronavirinae).



Las resoluciones fueron dictadas en el marco de dos incidentes de la causa principal "Petra Recabarren, Guillermo Max y otros" –conocida como "Megacausa IV-Mendoza"–, en la que se juzgó la responsabilidad penal de 28 imputados, 24 de ellos pertenecientes a las fuerzas de seguridad combinadas y cuatro ex magistrados federales.



Los ex magistrados acusados son Guillermo Petra Recabarren, Otilio Romano, Luis Francisco Miret (fallecido) y Rolando Evaristo Carrizo, considerados partícipes primarios de una multitud de delitos perpetrados por las fuerzas armadas y de seguridad, a quienes garantizaron impunidad.