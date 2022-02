Un adolescente de 17 años ingresó a la casa de una vecina, la atacó con un arma blanca en 37 oportunidades mientras dormía y huyó con el celular de la mujer en Catamarca. Andrea Navarro lucha por su vida.

Todo ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del domingo pasado, cuando un vecino de la víctima la atacó para robarle un celular. El adolescente está a disposición de la Justicia de menores de Catamarca.

.

"Son chicos que están en estado de abandono", dijo a Crónica HD Sandra Navarro, la hermana de la víctima.

Andrea, de 36 años, es enfermera del área de Hemoterapia del Hospital de Niños Eva Perón de Catamarca. Conoce al agresor desde que tenía 5 años porque ambos residen en el Barrio 107 viviendas, en la zona sur de la capital provincial.

"Mi hermana estaba sola cumpliendo periodo de aislamiento. Dormía cuando la atacó. Me dijo que se acordaba de todo. Le está poniendo todas las ganas", contó la hermana.

"Está lúcida, habla muy poquito. Tiene comprometidos los pulmones. Tiene todo su cuerpo lastimado, hasta el pie y la mano", relató Sandra. Los médicos concluyeron que presenta lesiones compatibles con mecanismos de defensa.

"Me dice que la agarró por atrás, que tiene miedo de morirse, me dice ’no me quiero dormir por eso’. No se puede sacar la cara del pibito de la cabeza", sostuvo Sandra.

"Este chico se la pasaba drogándose. Mi sobrina cuenta que al menos dos veces por semana llamaban a la comisaría sexta", dijo la mujer en referencia a la hija mayor de edad de Andrea.

"Yo se que mi hermana va a salir, ella es muy fuerte. Acá en Catamarca estas cosas no pasan", afirma la hermana.

.

Según trascendió el adolescente, luego del ataque se sacó su ropa, la puso a lavar, se fue a dormir.

"Lo encontraron recostado en su cama muy tranquilo con el cuchillo y el celular de mi hermana bajo el colchón", contó la hermana de Andrea.