El Instituto Superior de Enseñanza Privada (I.S.E.P.) de Godoy Cruz vivía horas de tensión ante las amenazas anónimas de un presunto alumno contra sus compañeros en una red social llamada "Secreto".

"Me cansé de que me hicieran bullying por todo este tiempo en la secundaria, el lunes 30 de mayo sufrirán todas las consecuencias", escribió el usuario durante el fin de semana. Algunos de sus compañeros no se tomaron en serio las amenazas, por lo que el estudiante sostuvo: "Solo esperen hasta el primer recreo a ver si soy tan 'fantasma'".

Ese colegio sufre desde hace algunos meses varias amenazas de bomba; y en ese sentido, el personal hizo la denuncia e inmediatamente intervino la Policía de Investigaciones.

Efectivos de Ciberdelitos detectaron que los mensajes indicaban que este lunes sería un "día sangriento" y que sería recordado por todos como el día de "la mayor de las tragedias." Ante esta situación, se advirtió a las autoridades del instituto, que aplicó un protocolo especial de seguridad.

Los amenazantes mensajes de un presunto estudiante del ISEP de Godoy Cruz.

El ministro de Seguridad mendocino, Raúl Levrino, afirmó que se revisarán todas las mochilas de los alumnos para evitar una tragedia como la de Texas.

"Vamos a hacer una inspección ocular de todas las mochilas de los alumnos. Estamos en una situación que tenemos que tomar todas las medidas que correspondan", dijo el funcionario.

Así amenazaron a estudiantes del ISEP de Godoy Cruz.

Muchos padres decidieron no llevar a los chicos al colegio, sorprendidos por esta amenaza de utilización de armas de fuego: "Un usuario llamado Bardoo hizo una serie de amenazas, no solo de instalar una bomba, sino que hablan de traer armas de fuego. En otros comentarios se habla de un bullying en la secundaria", expresó el ministro de Seguridad de Mendoza.

El funcionario aseguró que habló con profesores para explicarles la situación y pedirles la colaboración ante esta situación. "A través de esta red social anónima hay comentarios significativos que nos llevaron a implementar este tipo de acción".

Levrino también indicó los pasos a seguir: "Acabo de hablar con la directora y hemos tomado todas las medidas e implementamos un protocolo de acción, está persona de la Brigada Antibombas que hizo un relevamiento en todo el establecimiento".

El colegio suspendió las clases e informó a las familias sobre lo sucedido en un comunicado. Para evitar cualquier tragedia, una comisión interdisciplinaria con psicólogos que harán un seguimiento de los chicos.