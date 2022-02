En las últimas horas, se conoció un espantoso caso en la provincia de Salta, en donde un hombre contrató a una enfermera para que cuide a su mamá postrada y terminó abusando de ella. Afortunadamente, la joven logró salir del domicilio, fue asistida por los vecinos e hizo la denuncia correspondiente.

Resulta que este hombre utilizó a su madre enferma para traer a una enfermera a su casa, pero resultó tener otras intenciones. La joven se contactó con el medio local, Que pasa Salta y contó lo que le tocó vivir en esa casa.

"El hombre me dijo que necesitaba que se queden con su mamá porque el tenía una operación. Tenía que quedarme a dormir desde el jueves hasta el domingo cuando le dieran el alta", comenzó la mujer en diálogo con el medio Qué Pasa Salta.

Además, el hombre le había asegurado a la profesional que iba a estar con otra enfermera para ayudarla a tratar con la madre, ya que era un poco “pesada”.

"Llegó el jueves, a las 9 de la noche me presenté, él la acostó, iba todo normal, yo me hice un té y él preparó a su madre para que se duerma y me dijo que me vaya a acostar a otra pieza. Yo fui y él me insistía con que me iba a preparar otro "té" y le dije que no gracias. Pero el me lo llevó igual a la pieza diciéndome que estaba nervioso por su cirugía se sentó en la cama. Y de repente se acostó a mi lado", expresó la enfermera.

Una vez allí, el hombre comenzó a hacerle preguntas incómodas y totalmente fuera de lugar, hasta que terminó abusando de ella. "En eso me empezó a tocar y me levantó la remera y el corpiño. Yo sólo lloraba y él decía que podríamos tener un encuentro después de su operación”, aseguró.

Afortunadamente, la enfermera pudo salir de la casa y fue socorrida por los vecinos. “Cuando pude salir del domicilio, me asistieron unos vecinos que estaban en la vereda. Yo no podía parar de llorar y gritar", indicó. La noche terminó con el hombre detenido y ella realizando la denuncia correspondiente.