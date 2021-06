Todo empezó por una disputa por la propiedad de sus tierras. Gladys Cruz , una agricultora de Salta de 29 años, vivió un calvario en su propio territorio cuando fue brutalmente denigrada y golpeada por un grupo de mujeres. Las atacantes, de 20, 48 y 27 años de edad se metieron en su casa ubicada en Quebrada del Toro y no pararon hasta dejarla inconsciente. Inclusive, arribaron al lugar con perros que la mordieron.

En el ataque la obligaron hasta a beber orín de una lata, sumado a más torturas que la víctima no se animó a confesar. Según El Tribuno, Gladys es acosada por sus vecinos desde 2014 debido a lo codiciadas que son sus tierras. Desde entonces ha padecido numerosos ataques con la intención de querer robárselas.

.

Al quedar inconsciente, Gladys pudo escuchar las escalofriantes frases que repetían: "Te vamos a destuir todo", "tenes que irte" , "no te vamos a dejar que hagas nada acá". Pero muy a su pesar, ya estaba acostumbrada a oír esos dichos.

Desde que murió su padre, toda la vecindad desea apoderarse del terreno. "Nosotros vivimos ahí desde hace mucho tiempo, mi padre nació y murió en Las Cuevas. Mi abuelo habitó este lugar mucho antes y falleció a los 93 años, hace ya décadas. Imagínense, no somos nuevos, cultivamos desde hace más de un siglo habas , papa, maíz, cebollas, hortalizas, hacemos queso de cabra, de oveja y vivimos de esta tierra y de sus frutos", confesó al mismo medio.

La Quebrada del Toro, Salta.

Luego añadió: "No me van a correr, aun con todo lo que me hicieron. Ayer, curada en parte de los tormentos y las heridas, pedí ayuda, pero nadie me escuchó. Estoy sola, pero no vencida, así que tengo todo preparado para volver". Para concluir, agradeció al medio de comunicación por visibilizar su historia.