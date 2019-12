Sentenciaron a 6 años de prisión a un hombre acusado de abusar sexualmente a su concubina delante de un nene de 8 años, otro de 7 y un bebé de 6 en una casa de Santiago del Estero.

La condena en contra de Ramón Facundo Vieyra, en una causa caratulada como "amenazas simples y abuso sexual con acceso carnal en concurso real de delitos", fue dictada por la jueza de género Norma Morán en un juicio abreviado en el que participó la fiscal Cecilia Gómez Castañeda.

Según relató la víctima, Vieyra estuvo detenido un mes en Buenos Aires por un presunto intento de homicidio y volvió a Santiago tras recuperar su libertad. De inmediato, se reencontró con su ex pareja y madre de sus tres hijas y le prometió: "Cambiaré por vos". Días después de pasar junto a ella, comenzó a insultarla, a golpearla y a violarla frente a sus hijos.

El 8 de octubre de 2018 se emborrachó, le dio una brutal golpiza y mientras la abusaba le advirtió: "Si me denunciás, te destripo". En un descuido del acusado, la víctima escapó y corrió hacia la casa de su hermano. Al hacer la denuncia ante la policía, detalló que Vieyra la golpeaba y la violaba a diario y que habitualmente la sometía frente a sus hijos. "Me obligaba a dormir a mis hijos, apoyarlos en el piso y luego él me violaba sobre la cama", detalló.