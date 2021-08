Una triste noticia llega desde la provincia de Tucumán, donde encontraron sin vida a un hombre que llevaba desaparecido desde el pasado jueves. Estamos hablando de Nazareno Rivadeneira, quien tenía 22 años y trabajaba como verdulero.

Lo halló un hombre que casualmente paseaba a su perro en la ciudad de Concepción, a partir de ahí intervino la policía local y se le dio aviso a la familia, que acudió al lugar entre lágrimas.

Su búsqueda era intensa y estaba encabezada por su herma Yesica quien casualmente estuvo con él el día en que su paradero pasó a ser incierto. “Ese mismo día he estado con él, estaba perfectamente bien. Cuando lo vi a la mañana estaba bien. Nunca ha sido una persona cerrada, si tenía un problema lo decía, no era una persona cerrada para nada. Le dijo a su jefe que que se sentía mal y se retiró. Jamás nunca le pide al jefe dejar el trabajo por más mal que se sienta. Eso le pareció al jefe muy raro”, comentó el pasado sábado al medio local El Tucumano.

Rivadeneira era oriundo de la Trinidad.

“Fue hasta mi casa donde no había nadie, se cambió un par de zapatillas y tomó un auto rural desde Trinidad, donde nosotros vivimos, hasta Concepción. Se baja del auto rural en la San Martín y Roca y agarró por la Roca. Eso está confirmado por las cámaras de Zoom, el local de la esquina. Al ver las imágenes de mi hermano, hemos seguido buscando por la Roca pero ya no se lo ve. Suponemos que dobló en la esquina”, añadió.

Desde entonces Yesica publicó en Facebook varios avisos para intentar dar con el paradero de Nazareno, ahora lamentablemente sabemos su desenlace. Según los primeros informes, se trataría de un suicidio.

“Lo he llamado un montón de veces, pero el teléfono está apagado. Hemos hecho la denuncia y no me explico cómo alguien de la Policía no puede hackear su teléfono para saber qué ha pasado esa mañana mientras estaba en la verdulería: qué ha hablado, con quién se ha escrito. Ruego si alguien lo ve, lo detenga y llame a la Policía. Lo buscamos con desesperación. Ruego que no jueguen con nuestros sentimientos. Lo único que nos interesa es que él esté bien y regrese a nuestro hogar", había redactado su hermana en las redes sociales.

La causa está en manos de la Dra. María Emilia López, miembro de la Unidad Fiscal de Delitos Graves del Centro Judicial Concepción. Según trascendió, ordenó de forma inmediata que el cuerpo del joven sea sometido a una autopsia, con el fín de esclarecer cómo falleció.