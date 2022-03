La perdida de un ser querido destruye a cualquier familia, más aún cuando esa muerte tiene que ver con la violencia. Hoy hace siete años que Sandra Silguero, de 47 años, Daniel Borlicher en la cuidad de Corrientes. Que está prófugo hace siete años.

Su familia y organizaciones feministas marcharon en pedido de Justicia y de que el acusado sea buscadado. Desde hace dos meses hay una recompensa de 1 millón de pesos para quienes den datos de su paradero.

"No saben nada. Pedimos que tengan compación de la familia que estamos sufriendo hace siete años y lo busquen", dice a Cronica.com.ar Karina la hermana de la víctima que integra la agrupación de Familiares Atravesados por el Femicidio, quienes la ayudan a visibilizar la cara del prófugo buscado por Interpol.

El 16 de marzo de 2015 la vida de la familia cambió para siempre. Sandra y Karina vivián una al lado de la otra. "Llega mi sobrina y me dice que encontró a mi hermana tirara en el piso de su habitación en un charco de sangre. Voy para allá y era así", recuerda Karina que esperaba que fuese una exageración de su sobrina que entonces tenía 12 años.

"Me dice que su papá no estaba. El tipo le dio más de 100 puñaladas y se dio a la fuga. Hasta a el día de hoy no se sabe nada. Mi hermana el día anterior me dijo que se habían separado, que lo vio re bien armando su bolso. Pero esa noche él se metió en la pieza, ella tomaba pastillas para dormir asique ni pudo defenderse", cuenta Karina y agrega que a pesar que hacia 25 años que estaba casado con Sandra ella no tenía "afinidad" con su cuñado.

Sandra tenía 47 años, dos hijos y había decidido separarse.

"Era mi única hermana, compañera, eramos amaigas además de hermanas. Tenía dos hijos con él, que tenían de 12 y 18 en ese momento. Mis padres quedaron destrozados. Mi papá murió de dolor, no daba mas. La perdida de mi hermana sumado a que este tipo anda por la calle como si nada", asegura Karina.

"Acá no es lo mismo que estar en Capital, hacemos todo lo que podenos para que haya Justicia. Viajamos en Encarnación porque nos dijeron que estaba en Paraguay. Es todo muy raro. Son siete años en la nada. La policía no sabe nada, el misnistro no nos atiende. Es un manoseo hacia mi familia y hacia Sandra", reclama Karina, que fue a todos los encuentros que pudo, hace todo lo posible para que la foto sea difundida. "Hago todo lo que está a mi alcance, ya no sé que mas hacer", afirma.

"Desde su asesinato todo cambió, nuestro amor se volvió dolor, tristeza, nos arruió la vida a todos", asegura y se quiebra cuando lo dice.

Karina no había hecho denuncias por violencia. "Una vez le quizo levantar la mano y mi sobrino se metió a defenderla, pero de eso me enteré después. Se que sufría mucha violencia psicológica, eso me lo contaba. La basureaba, ella no quería salir a ningún lado. La denigraba, ella prefería quedarse en su casa y no salir. La psicopateaba todo el tiempo", recuerda, lo que jamás imaginó Karina es que llegaría a asesinarla.

"Lo que más extraño son sus charlas, nos contabamos nuestras cosas, ella me defendía en todo. La volvería a elegir mil veces como mi hermana", cice.