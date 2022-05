Una familia pide que se saque del archiva una causa por accidente, porque sospechan que no fue tal. "El 30 de abril del 2021 mi hermana Antonela Jaime falleció a raíz de un accidente de tránsito. Pero lo que nadie tuvo en cuenta es que no fue un accidente común como podría pasar en un momento trágico a cualquier persona. Ella iba con su ex pareja y padre de sus dos hijos, uno de 8 años y uno de 4 años en la actualidad, llevaban dos años de guerra. Denuncias, persecuciones, el fue arrestado en una de las tantas veces que violaba la perimetral. Mi hermana mantuvo también custodia policial porque el destruía el domicilio cada vez que lograba ingresar. Domicilio que ya habían cambiado un vez para estar en un lugar más seguro donde no fuera de fácil acceso", dice a Cronica.com.ar Claudia Jaime hermana de Antonella.



"Esa tarde del 30 el la buscó y la convenció no se cómo de que subiera a la moto.Todo segundos antes de transitar a 150 km dentro de la ciudad de Bragado. En una intersección por la avenida donde ellos transitaban a tan velocidad sube un camión de una empresa local, que no entendió el chofer porque habiendo lugar de paso detrás de él , Roberto Urbano (así se llamaba este asesino) impactó con toda la velocidad que llevaban en la mitad del camión", considera la hermana.

