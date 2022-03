En un insólito caso, un joven fue detenido en pleno partido de Estudiantes de La Plata cuando intentó ingresar al estadio Único de la Plata. ¿El motivo? Curiosamente no fue apresado por ningún hecho relacionado con el partido en sí, sino que previamente contaba con pedido de captura.

Resulta que, entre los varios protocolos que existen en el fútbol argentino para ingresar a la cancha, hay que dictarle el número de documento a un oficial para que constate que “está todo en orden”. Entonces, cuando este joven de 22 años, identificado como Alejo Ruíz y vestido con la camiseta del “pincha”, quiso ingresar para ver a su equipo, empezaron los problemas.

Según informaron desde la Policía Bonaerense y el Ministerio de Seguridad de la Nación, el pedido de captura era por homicidio en grado de tentativa. En adición, remarcaron que el muchacho se encontraba prófugo de la justicia desde noviembre de 2018 por la mencionada causa que fue caratulada por el Juzgado de Garantías N° 1 de La Plata.

El joven fue identificado como Alejo Ruíz y estaba prófugo de la justicia desde el 2018.

¿Cómo lo identificaron? Aquí es donde adquiere relevancia el paso del DNI, ya que lo pasan por el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (SISEF), el cual, la resolución 843/2018 publicada en el boletín oficial, “se implementó para controlar el ingreso del público asistente e impedir el acceso a aquellos individuos que se encuentren alcanzados por el Derecho de Admisión”.

“El mencionado Programa también contempla la afectación del acceso a aquellas personas sobre las que pesa orden judicial, penal o contravencional; de los individuos que se encuentren alcanzados de impedimento o restricción por decisión de las autoridades policiales o de seguridad de las jurisdicciones adherentes al Programa”, agregaron en su momento.

Ricardo Darín y Guillermo Francella protagonizaron El Secreto de sus Ojos.

¡Cómo en el Secreto de sus Ojos!

La situación resulta ser muy similar a la que se pudo apreciar El Secreto de sus Ojos, la película protagonizada por Ricardo Darín y Guillermo Francella, que fue merecedora de un Premio Oscar. Precisamente, ambos actores encuentran al fugitivo que estaban persiguiendo en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde Huracán ejerce la localía.

Sin embargo, lo que más se popularizó fue la escena previa a la mencionada, en la que el ex Casados con Hijos le explicó a Darín, en ese momento, Benjamín Espósito, la lógica de la pasión.

“Mírame a mí, soy un tipo joven, tengo un buen laburo, una mina que me quiere y, como decís vos, me sigo cagando la vida viniendo a tugurios como este. Más de una vez me dijiste ‘¿por qué estás ahí Pablo’? ¿Sabes por qué estoy ahí? Porque me apasiona. Me gusta venir acá, ponerme en pedo, cagarme a trompadas si alguien me hincha las pelotas. Me gusta”, comenzó Guillermo Francella, en la piel de Pablo Sandoval.

“El tipo puede cambiar de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios, pero hay una cosa que no puede cambiar Benjamín: no puede cambiar de pasión”, cerró una de las escenas más recordadas y populares de la película.

Guillermo Francella y Ricardo Darín en El secreto de sus ojos