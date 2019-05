El 1 de mayo, Adriel circulaba con la moto de su papá por la Avenida Independencia. A la altura de La Rioja, una camioneta lo tocó, y por eso perdió el control cayó y murió embestido por el mismo vehículo.

Su familia, que no descansa para obtener justicia, logró conseguir un nuevo video donde se vé cómo la camioneta negra le pisa la cabeza con la rueda trasera.

"En el video mismo se ve que la camioneta como que se levanta eso es porque pisa a mi hijo. Es imposible que no se haya dado cuenta. Además la moto es pesada no puede no escuchar el golpe de la moto", contó Hernán el papá de Adriel, en diálogo con Crónica HD.

Además, pidió que el chico del delivery que se ve en el video que se detiene, se contacte con ellos para que pueda aportar algún dato. "Nosotros estamos trabajando con amigos para dar con la patente. Pero todavía no pudimos dar con el responsable, agregó Hernán.