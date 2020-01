Un joven que estuvo en la rueda de reconocimiento de los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, dio su testimonio a través de Twitter y su publicación se viralizó.

"Hoy (viernes) me tocó estar en la rueda de reconocimiento del caso Fernando y estuve con cuatro de los rugbiers asesinos y les juro que verlos cagarse de risa con el abogado defensor me daba asco, todavía no tomaron dimensión del desastre que hicieron, son indefendibles. #JusticiaPorFernando", escribió Luciano Cupa en la red social.