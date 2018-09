Se dio a conocer una grabación donde se observa cómo un sujeto tomó del pelo a su mujer que intenta defenderse con un palo y continúa golpeándola repetidas veces, en el barrio Sisten Vick de Oberá, Misiones.



Además, se lo escucha decir: "Andá a lavarme la ropa". Uno de los familiares que presenció el hecho y lo grabó le exigió que se detenga pero él responde: "Ella no se va a ir, acá se va a morir".



Increíblemente, ninguno de los familiares intercedió por miedo a represalia, ya que el violento se encontraba armado con un machete.



Luego de que el video se viralizara, el Juzgado de Familia ordenó la exclusión de hogar y la prohibición de acercamiento del sujeto, identificado como Carlos Daniel Instraulin de 32 años, por seis meses.



El caso fue derivado a la Fiscalía de Instrucción de Turno y se abrió un expediente penal por agresiones y amenazas de muerte, informó el medio El Territorio.



"Yo no le hago nada a mi señora, ella es la que me pega. Ella es muy violenta conmigo", declaró una vez detenido sobre la agredida llamada Griselda Caballero, de 22 años.



Finalmente, el hombre fue detenido por efectivos de la Seccional Primera, dependiente de la Unidad Regional II de Oberá.



El ataque



Impactante: su mujer lo quiso dejar y le dio una salvaje golpiza pic.twitter.com/btR5Dwg37l — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 14 de septiembre de 2018