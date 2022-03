Dos motochorras fueron detenidas acusadas de asaltar días atrás a una mujer en Rosario. Los investigadores pudieron identificar a las sospechosas por las cámaras de vigilancia de la zona y establecieron que las dos mujeres tenían antecedentes penales por homicidio y robo.

El robo que terminó con el nuevo arresto ocurrió a las 19.20 del pasado viernes en Carriego al 1200, en esa ciudad santafesina, donde una mujer fue abordada por las dos delincuentes que circulaban en una moto.

En las imágenes registradas puede verse que la víctima fue atacada por la espalda mientras caminaba distraída. Lo más escalofriante fue que una de las ladronas le gatilló a la mujer, pero la bala nunca salió.

"Estaba caminando cuando de repente una mujer baja de la moto y me agarra de los pelos, me pone el revólver en la cabeza, que todavía lo siento acá en la sien, me dice algo como ‘dame el celular, dame las cosas’ y yo instintivamente tiro todo al piso, la cartera por un lado, el celular por el otro”, relató la víctima al canal local El Tres.

Y continuó: “Solamente le decía ‘por favor tengo dos nenes, no me mates’. Yo creía que la pistola era de mentira, la Policía me dice después que era de verdad. Si salís con un arma de juguete querés amedrentar, si vas con un arma de verdad entonces tu intención es matar. Me tiraron de los pelos y cuando estaba en el piso me gatillaron dos veces”.

Los antecentes penales de las motochorras

Las delincuentes detenidas fueron identificadas como Melisa Vallejos, de 30 años, y Carolina Magalí “La Mago” Urquiza, de 34 años, quien fueron imputadas por robo y portación ilegal de una pistola calibre 22.

Vallejos había sido acusada por el robo de un ventilador a otra reclusa mientras estaba alojada en la cárcel de mujeres; mientras que "La Mago" fue condenada a finales de noviembre de 2019 a cinco años de prisión como partícipe secundaria en el asesinato de Pamela Spinetti, ocurrido el 16 de julio de 2015.

Urquiza recibió desde entonces el beneficio de arresto domiciliario por tener un hijo menor a los cinco años. Luego, recibió libertad condicional, consignó el sitio Rosario 3.