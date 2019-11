Una tremenda persecución de dos motochorros a una mujer, que iba caminando, tuvo lugar este martes a la mañana en Pelayo al 2500, barrio Empalme Graneros de Rosario, Santa Fe, y quedó registrada por las cámaras de seguridad. Los hombres escaparon luego de robarle la cartera con sus pertenencias.

En el video se ve a la víctima que corre de un lugar a otro a lo largo de media cuadra, hasta que las dos motocicletas le cierran el paso. En ese momento la mujer tira al piso su cartera y uno de los delincuentes la recoge y, sin embargo, la siguen persiguiendo. En los últimos segundos del video apareció un auto en la escena que intentó embestir a uno de los rodados para auxiliar a Melina, la víctima, pero falló en el intento.

Melina, que vive a media cuadra de allí junto a su familia, relató lo ocurrido en El Tres: “Yo venía por mitad de calle, caminando, vienen dos motos, una detrás de la otra”, recordó. Y contó que desde una de las motos le gritaron que se quedara quieta, mientras la otra le cerraba el paso.

“Cuando de una de las motos me encara, es ahí cuando tiro el bolso al piso porque tuve miedo de que me arrastraran y me lastimaran”, expresó. Y agregó: “En ese momento, mientras gritaba y pedía auxilio, un auto encaró a la moto que me estaba persiguiendo. Ahí se asustaron y se fueron”.

Sobre los delincuentes, comentó: “Me llamó la atención que tenían ropa negra y cascos negros bien cerrados", por eso no logró dar datos en la denuncia.

Finalmente enumeró los objetos que le robaron: “Me llevaron la cartera con documentos míos y de mis dos hijos, tarjeta de débito, anteojos de sol, el celular, el recibo de sueldo, cosméticos; todo lo que puede tener en la cartera una mujer que sale 9 horas a trabajar”, concluyó.